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    البيت الأبيض: ترامب سيستقبل رئيس وزراء باكستان في 22 يوليو الجاري

    08:56 م الأربعاء 10 يوليه 2019
    البيت الأبيض: ترامب سيستقبل رئيس وزراء باكستان في 22 يوليو الجاري

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    واشنطن - (أ ش أ)

    أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستقبل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يوم 22 يوليو الجاري.

    وجاء في بيان على الموقع الرسمي للبيت الأبيض أن ترامب وعمران خان سيناقشان خلال اللقاء عددًا من القضايا بما فيها محاربة الإرهاب والدفاع والطاقة والتجارية بهدف إقامة الشراكة الدائمة بين أمريكا وباكستان، إلى جانب إحلال السلام في منطقة جنوب آسيا.

    وأضاف البيان أن الزيارة ستركز على تعزيز التعاون بين البلدين لجلب الاستقرار والسلام والتقدم الاقتصادي في المنطقة.

    هذا المحتوى من

    Asha
    دونالد ترامب البيت الأبيض رئيس وزراء باكستان عمران خان
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