ما الاتفاقيات التي وقّعتها الدوحة وواشنطن خلال زيارة أمير قطر؟

القاهرة- (مصراوي):

تمخّضت عن زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الولايات المتحدة، عدد من الاتفاقات الموقّعة بين البلدين، لاسيّما في مجالالات الدفاع والطيران والاستثمار والنقل الجوي.

وأبرمت الدوحة وواشنطن، أمس الثلاثاء، 5 اتفاقات تجارية بحضور أمير قطر والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعزيزًا للروابط التجارية والسياسية والأمنية بين البلدين، بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض.

- اتفاقية بين الخطوط الجوية القطرية وشركة "بوينغ" لشراء 5 طائرات شحن من طراز "بوينج 777".

- اتفاقية بين الخطوط الجوية القطرية وشركة "جلف ستريم" للطيران.

- اتفاقية بين شركتيّ الطاقة "قطر للبترول" و"شيفرون فيليبس" للكيماويات، للعمل على تطوير وبناء وتشغيل مجمع بتروكيماويات في قطر.

- إعلان اتفاق في مجال الدفاع الجوي لتزويد قطر بأنظمة متعددة إضافية للدفاع الجوي من طراز "باترويت" و"ناسامز".

- اتفاقية بين الخطوط الجوية القطرية وشركة "جنرال إلكتريك" لتوفير وصيانة مُحرّكات GEnx وGE9X.

وإضافة إلى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين، شهدت زيارة أمير قطر إلى واشنطن لقاءات مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية وأعضاء بالكونجرس (البرلمان الأمريكي).

كان الأمير تميم قد التقى ترامب في البيت الأبيض في أبريل 2018، وأكّد الرئيس الأمريكي حينها أن علاقات بلاده تسير بشكل ممتاز مع الدوحة.