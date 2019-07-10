  • عاجل:حريق كنيسة الأنبا بولا (تغطية خاصة)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    كنيسة الأنبا بولا خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 عمرو وردة الثانوية العامة الطقس ريهام سعيد رأس توت عزت أبو عوف

    "البنتاجون": الكلفة الإجمالية لاحتفال "عيد الاستقلال"‬ بلغت 1.2 مليون دولار

    08:30 ص الأربعاء 10 يوليو 2019
    "البنتاجون": الكلفة الإجمالية لاحتفال "عيد الاستقلال"‬ بلغت 1.2 مليون دولار

    البنتاجون

    واشنطن - (أ ش أ):

    أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن احتفال الرئيس دونالد ترامب بعيد الاستقلال، والذي شمل نقل عتاد عسكري إلى واشنطن، كلف الجيش ما لا يقل عن 1.2 مليون دولار.

    وقال "البنتاجون" في بيان، طبقا لقناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء، إن الكلفة الإجمالية لاحتفال "‬تحية إلى أمريكا"‬ بلغت 1.2 مليون دولار.

    تجدر الإشارة إلى أن عيد الاستقلال، هو يوم إعلان وثيقة الاستقلال في 4 يوليو عام 1776 عن بريطانيا العظمى.

    وكان ترامب طالب باحتفالات تكون الأكبر في تاريخ أمريكا، وتشمل استعراضا للدبابات والألعاب النارية، بمشاركة سلاح الجو باستعراض منخفض فوق الجموع في قلب العاصمة واشنطن.

    هذا المحتوى من

    البنتاجون دونالد ترامب احتفال عيد الاستقلال واشنطن نقل عتاد عسكري

    الخبر التالى:

    مبعوث أمريكي: حرمنا إيران من 50 مليار دولار سنويا كان معظمها يذهب لنشر الإرهاب
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان