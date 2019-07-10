  • عاجل:حريق كنيسة الأنبا بولا (تغطية خاصة)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    كنيسة الأنبا بولا خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 عمرو وردة الثانوية العامة الطقس ريهام سعيد رأس توت عزت أبو عوف

    مبعوث أمريكي: حرمنا إيران من 50 مليار دولار سنويا كان معظمها يذهب لنشر الإرهاب

    08:32 ص الأربعاء 10 يوليو 2019
    مبعوث أمريكي: حرمنا إيران من 50 مليار دولار سنويا كان معظمها يذهب لنشر الإرهاب

    برايان هوك

    واشنطن - (أ ش أ):

    قال برايان هوك المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، إن العقوبات على النظام الإيراني حرمته من 50 مليار دولار سنويا من عائدات النفط فقط كان معظمها يذهب لنشر الإرهاب".

    وأضاف هوك - في تصريحات خاصة لقناة "العربية" الإخبارية - أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب راض عن حملة الضغط القصوى التي تمارسها واشنطن على إيران.

    وكشف عن أن الصفقة النهائية مع إيران يجب أن تعالج كل التحديات بما فيها الملف النووي والصواريخ الباليستية ودعم الإرهاب.

    وشدد على أن إيران هي الدولة الأولى الراعية للإرهاب ولا يجب أن يسمح لها بامتلاك أسلحة نووية، لافتا إلى أن إيران تمارس الابتزاز وستواجه العزلة.

    هذا المحتوى من

    برايان هوك إيران الإرهاب عائدات النفط أمريكا

    الخبر التالى:

    مقتل 15 من عناصر حزب العمال الكردستاني في قصف تركي شمال العراق
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان