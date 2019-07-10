مبعوث أمريكي: حرمنا إيران من 50 مليار دولار سنويا كان معظمها يذهب لنشر الإرهاب

واشنطن - (أ ش أ):

قال برايان هوك المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، إن العقوبات على النظام الإيراني حرمته من 50 مليار دولار سنويا من عائدات النفط فقط كان معظمها يذهب لنشر الإرهاب".

وأضاف هوك - في تصريحات خاصة لقناة "العربية" الإخبارية - أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب راض عن حملة الضغط القصوى التي تمارسها واشنطن على إيران.

وكشف عن أن الصفقة النهائية مع إيران يجب أن تعالج كل التحديات بما فيها الملف النووي والصواريخ الباليستية ودعم الإرهاب.

وشدد على أن إيران هي الدولة الأولى الراعية للإرهاب ولا يجب أن يسمح لها بامتلاك أسلحة نووية، لافتا إلى أن إيران تمارس الابتزاز وستواجه العزلة.