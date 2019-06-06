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    بالفيديو.. مسلحون يسرقون محل مجوهرات في وضح النهار بباريس

    08:44 م الخميس 06 يونيو 2019
    بالفيديو.. مسلحون يسرقون محل مجوهرات في وضح النهار بباريس

    سرقة محل

    القاهرة – مصراوي:

    اقتحم ملسحون متجر مجوهرات في العاصمة الفرنسية باريس، لسرقة البضائع، في وضح النهار، وسط فزع من المارة، ممن شاهدوا الواقعة وسمعوا إطلاق النار داخل المتجر.

    وبحسب موقع "ذا باريس نيوز"، فإن المتجر مملوك لتاجر يهودي، يدعى جيل شموئيل حداد، حاول الدفاع عن ممتلكاته، إلا أنه تلقى ضربات من المسلحين اسقطته أرضًا.

    وشاهد المارة في باريس، خروج الرجلين من المتجر، ليهربا سيرًا على الأقدام مع ما يقرب من 224000 دولار من المواد المسروقة.

    وأظهرت الفيديوهات التي تم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، محاولة رجل التهجم على المارة بجوار المتجر، بسبب تصويرهم لقطات حية لحادث السرقة المسلحة.

    سرقة محل محل مجوهرات باريس إطلاق النار

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