تقرير أممي: مليونان ونصف المليون عامل بريطاني يعيشون في حالة فقر

لندن - (د ب أ):

كشف تقرير أممي اليوم الخميس، أن نحو 5ر2 مليون عامل بريطاني يعيشون في حالة الفقر في عام 2017، في إحصائية قد تثير موجة من النقد في المملكة المتحدة بعد نحو عقد من التقشف.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج الاقتصادية اتهام التقرير للحكومة بإجراء تخفيضات في الإنفاق منذ عام 2010 أدت إلى عواقب "مأساوية" للبعض.

وقالت إن الحكومة رفضت ادعاءات فيليب الستون، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان.

ولكن البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية كشفت أن 17 ٪ من سكان المملكة المتحدة كانوا في حالة فقر في عام 2017 ، وهو معدل أعلى من نسبة 9ر15 ٪ المسجلة في عام 2016 وفوق المعدل المتوسط بالاتحاد الأوروبي لأول مرة منذ عام 2010.

وكشفت البيانات أن ثلث السكان لا يستطيعون مواجهة أي نفقات غير متوقعة، في حين أن 24 ٪ منهم لا يستطيعون تحمل تكلفة عطلة سنوية لمدة أسبوع