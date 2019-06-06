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    ترامب للحلفاء الأمريكيين: "رباطنا غير قابل للكسر"

    02:06 م الخميس 06 يونيو 2019
    ترامب للحلفاء الأمريكيين: "رباطنا غير قابل للكسر"

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    كولفيل سور مير (فرنسا) -(د ب أ)

    قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمحاربي عمليات يوم الإنزال خلال مراسم عند جبانة نورماندي الأمريكية في الذكرى الخامسة والسبعين لعمليات إنزال الحلفاء: "أنتم مجد هذه الأمة، نشكركم من عميق قلوبنا".

    وقال ترامب "لأصدقاء وشركاء" أمريكا إن تحالفهم "تشكل في قلب المعركة، واختبر في محاكمات الحرب وثبُت في السلام"، مضيفا أن "رباطنا غير قابل للكسر".

    وذكر الرئيس الأمريكي أن القوات الأمريكية التي قاتلت في نورماندي "لم تقاتل من أجل السيطرة والهيمنة ولكن من أجل الحرية والديمقراطية والحكم الذاتي".

    وتابع: "تم الحفاظ عليها بالثقة أن أمريكا يمكنها أن تفعل أي شيء لأننا أمة نبيلة لديها شعب فضيل يصلي لرب صالح".

    دونالد ترامب إنزال نورماندي ذكري نورماندي فرنسا

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