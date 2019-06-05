  • عاجل:كيف تحصل على تعويضك من فودافون عن انقطاع الخدمة؟

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هجوم العريش عيد الفطر هشام عشماوي الاحتجاجات في السودان أمم أفريقيا 2019 مسلسلات رمضان 2019 الطقس أسعار الكهرباء نتيجة الشهادة الإعدادية امتحان أولى ثانوي

    المعارضة السودانية ترفض دعوة لاستئناف المحادثات مع المجلس العسكري

    06:12 م الأربعاء 05 يونيو 2019
    المعارضة السودانية ترفض دعوة لاستئناف المحادثات مع المجلس العسكري

    رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول ركن عبد ال

    الخرطوم - (د ب أ)

    رفضت مجموعات من المعارضة السودانية اليوم الأربعاء، اجراء محادثات مع المجلس العسكري الانتقالي .

    جاء الرفض ردا على دعوة من جانب رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لاستئناف المفاوضات.

    وقال عباس مدني، المتحدث باسم قوى "إعلان الحرية والتغيير"، وهو مظلة جامعة لعدة قوى معارضة: "لانرى أي عودة للمفاوضات مع المجلس العسكري".

    كان البرهان دعا في كلمة بثها التليفزيون السوداني في وقت سابق اليوم الأربعاء، إلى "طي الصفحة الماضية وفتح صفحة جديدة للعبور للمستقبل"، وقال: "نفتح أيدينا للتفاوض مع كافة القوى".

    وأضاف البرهان في كلمة بمناسبة عيد الفطر، أنه ستتم محاسبة من يثبت مسؤوليته عن أحداث فض الاعتصام.

    وقال إن التغيير الذي يمر به السودان "يأتي في ظل ظروف صعبة".

    وشدد على أنه "لا مناص إلا للاحتكام لإرادة الشعب ورفض الأجندات الخارجية".

    وتابع: "نتأسف على ما حدث خلال الأيام الماضية، وسيتم محاسبة من يثبت مسؤوليته عن أحداث فض الاعتصام في الخرطوم".

    وكانت لجنة أطباء السودان المركزية أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع حصيلة أحداث فض الاعتصام إلى 60 قتيلا.

    عبد الفتاح البرهان المجلس العسكري الانتقالي المعارضة السودانية الخرطوم
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان