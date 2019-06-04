الأردن يدين قرار سلطات الاحتلال بناء 800 وحدة استيطانية في القدس

القاهرة - مصراوي:

أدان الأردن، اليوم الثلاثاء، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء 800 وحدة استيطانية جديدة في القدس.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في تغريدة عبر تويتر: "ندين بأشد العبارات قرار إسرائيل بناء ٨٠٠ وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة".

وتابع الصفدي، نرى هذا خرقا للقانون الدولي، وخطوة لا شرعية تستهدف تغيير الهوية العربية للمدينة المحتلة، مضيفًا أنها تعمق التوتر وتقوض جهود تحقيق السلام وفق حل الدولتين.

وطالب الصفدي المجتمع الدولي بممارسة الضغوط الفاعلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

والخميس، طرحت السلطات الإسرائيلية، مناقصة لبناء أكثر من 800 وحدة استيطانية فى القدس الشرقية، سيتم بناء 460 منها في حي بسغات زئيف، و345 وحدة في راموت، علماً أن خطط بنائها معتمدة منذ العامين الماضيين.