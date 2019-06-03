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    وزارة الدفاع القطرية تنشر صورة لتميم داخل طائرة رافال

    04:40 م الإثنين 03 يونيو 2019
    وزارة الدفاع القطرية تنشر صورة لتميم داخل طائرة رافال

    أمير قطر داخل طائرة رافال

    القاهرة – (مصراوي):

    نشرت وزارة الدفاع القطرية، اليوم الاثنين، صورة لأمير البلاد، تميم بن حمد، وهو داخل طائرة حربية تابعة لسلاح الجو القطري.

    وكتبت الوزارة الصورة على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على تويتر: "امتلاك قطر لطائرات الرافال يعزز من قدرات القوات الجوية الأميرية القطرية".

    وأطلقت الوزارة اسم "العاديات"، على سرب الرافال القطري، ليكون الاسم الرسمي للطائرات المقاتلة القطرية.

    وفي مايو 2015، وقعت الدوحة مع باريس اتفاقية لتزويد القوات الجوية الأميرية القطرية بـ 24 طائرة من مقاتلات رافال، ألحقتها بتفعيل بند زيادة 12 طائرة إضافية.

    وبموجب الاتفاقية، يتلقى عشرات الطيارين والميكانيكيين القطريين تدريبات على يد مدربين من القوات الجوية والصناعات الدفاعية الفرنسية.

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    وزارة الدفاع القطرية تميم طائرة رافال طائرة حربية سلاح الجو القطري

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