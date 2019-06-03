السودان: قتلى وجرحى في فض اعتصام الخرطوم (تغطية خاصة)

القاهرة - مصراوي:

اقتحمت قوات أمن سودانية مقر الاعتصام أمام مبنى وزارة الدفاع في العاصمة الخرطوم في وقت مبكر من صباح الاثنين، وتحدثت تقارير عن إطلاق نار وحرائق شبت في خيام المعتصمين.

وأفادت لجنة أطباء السودان المركزية المشاركة في المظاهرات بأن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا خلال محاولة قوات الأمن فض الاعتصام القائم أمام القيادة العامة للقوات المسلحة منذ 6 أبريل الماضي.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين إلى عصيان مدني شامل ومسيرات في مختلف أنحاء البلاد. كما طالبت قوى إعلان الحرية والتغيير التي تتفاوض مع الجيش للمرحلة الانتقالية إلى إسقاط المجلس العسكري التي تولى السلطة بعد الإطاحة بالبشير في 11 أبريل الماضي.

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