"إعلان الحرية والتغيير" في السودان تدعو إلى إسقاط المجلس العسكري

القاهرة- (مصراوي):

دعت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان إلى العمل على إسقاط المجلس العسكري الانتقالي، والتصعيد السلمي، على خلفية التطورات التي شهدتها ساحة الاعتصام اليوم الاثنين وسقوط قتلى وجرحى.

وبدأت القوات السودانية اقتحام مقر الاعتصام أمام مبنى وزارة الدفاع في العاصمة الخرطوم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وسط إطلاق نار وحرائق شبت في خيام المعتصمين.

ونقلت وكالة رويترز عن اللجنة المركزية للأطباء السودانيين تأكيدها مقتل شخصين.

واتهم تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود المظاهرات، المجلس العسكري بدفع أعدادًا من الجنود إلى مقر الاعتصام لتفريق المعتصمين وفض الاعتصام.​