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    تركيا تحذر مواطنيها في السودان من الاقتراب من منطقة الاعتصام

    03:13 م الإثنين 03 يونيو 2019
    تركيا تحذر مواطنيها في السودان من الاقتراب من منطقة الاعتصام

    اعتصام السودان

    القاهرة- (مصراوي):

    حذرت السفارة التركية في العاصمة السودانية الخرطوم مواطنيها من الخروج والاقتراب من المناطق المحيطة بعد محاولة قوات الأمن فض الاعتصام المقام أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم.

    وقال السفير التركي، عرفان نظير أوغلو، إن السفارة تراقب تطورات الوضع، "ويمكن لأفراد الجالية التركية التواصل مع السفارة في حالات الطوارئ".

    وتعليقاً على محاولة قوات الأمن السوداني لفض الاعتصام المُقام أمام مقر القيادة في الخرطوم، قالت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان إنها قررت تعليق كافة الاتصالات والمفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي

    يذكر أن قوى إعلان الحرية والتغيير كانت تجري مفاوضات مع المجلس العسكري حول نقل السلطة إلى حكومة مدنية في أعقاب إطاحة الجيش بحكم الرئيس عمر البشير في أبريل ماضي.

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