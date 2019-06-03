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    السفارة الأمريكية في السودان تحمل المجلس العسكري مسؤولية القتلى

    10:43 ص الإثنين 03 يونيو 2019
    السفارة الأمريكية في السودان تحمل المجلس العسكري مسؤولية القتلى

    السفارة الأمريكية في السودان

    القاهرة - مصراوي:

    اعتبرت السفارة الأمريكية في السودان، الهجوم على المدنيين المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، خطأ، وطالبت بوقفه.

    وحملت السفارة في حسابها على تويتر، المجلس العسكري الانتقالي في السودان، مسؤولية ذلك الهجوم والذي أسفر عن مقتل 12 شخصا حتى الأن وإصابة عشرات آخرين، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية.

    وكان تجمع المهنيين السودانيين، الفاعل الأول في الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السوداني السابق عمر البشير، دعا إلى إعلان العصيان المدني الشامل حتى الإطاحة بالمجلس العسكري الانتقالي، احتجاجا على دخول قوات من الجيش لمقر الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم وإطلاق الرصاص على المتظاهرين وحرق الخيام.

    ودعا التجمع أيضا إلى إغلاق كافة الطرق والشوارع في جميع المدن والولايات السودانية وإقامة المتاريس فيها، بالإضافة إلى تنظيم مظاهرات ومواكب تسير في اتجاه مقر الاعتصام الرئيسي أمام مقر القيادة العامة للحيلولة دون فضه.

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