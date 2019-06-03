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اقتحام مقر اعتصام الخرطوم.. و"المهنين السودانيين" يتهم الجيش

06:22 ص الإثنين 03 يونيو 2019
اقتحام مقر اعتصام الخرطوم.. و"المهنين السودانيين" يتهم الجيش

مظاهرات الخرطوم

القاهرة- (مصراوي):

بدأت القوات السودانية اقتحام مقر الاعتصام أمام مبنى وزارة الدفاع في العاصمة الخرطوم، اليوم الاثنين، وسط إطلاق نار وحرائق شبت في خيام المعتصمين.

ونقلت وكالة رويترز عن اللجنة المركزية للأطباء السودانيين تأكيدها مقتل أحد الأشخاص.

وقالت اللجنة في بيان لها، إن شخصًا واحدًا على الأقل قتل وتعرض آخرون إصابات خطيرة.

واتهم تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود المظاهرات، المجلس العسكري بدفع أعدادًا من الجنود إلى مقر الاعتصام لتفريق المعتصمين وفض الاعتصام.

السودان الخرطوم المهنيين السودانيين المجلس العسكري

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