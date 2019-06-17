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السودان: رئيس المجلس العسكري يزور تشاد

02:42 م الإثنين 17 يونيو 2019
السودان: رئيس المجلس العسكري يزور تشاد

البرهان يتوجه إلى تشاد

القاهرة- (مصراوي):

توجّه رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، صباح الاثنين، إلى دولة تشاد في زيارة قصيرة يلتقي خلالها الرئيس أدريس دبي.

وكان في وداعه بمطار الخرطوم، نائب رئيس المجلس الانتقالي الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو (حميدتي) وعدد من أعضاء المجلس والمسؤولين ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

وتأتي زيارة البرهان إلى تشاد في إطار تواصل المجلس العسكري مع دول الجوار والمحيط الإقليمي، بهدف تهيئة الأجواء السياسية للدخول في المرحلة الانتقالية والانتقال السلس إلى الحكومة المدنية ، وفق (سونا).

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