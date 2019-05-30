"التعاون الإسلامي": نأمل باستئناف الحوار بين باكستان والهند لمعالجة قضية جامو وكشمير

الرياض (أ ش أ)

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن أمله في أن يتم استئناف حوار حقيقي بين باكستان والهند، بحيث يشكل أداة جوهرية ومبنية على النتائج في معالجة جميع القضايا العالقة وفي طليعتها نزاع جامو وكشمير.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال اجتماع فريق الاتصال المعني بجامو وكشمير لمنظمة التعاون الإسلامي، على هامش الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية بالدول الأعضاء للدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية العادية في مكة المكرّمة.

وأكد الأمين العام للمنظمة - في كلمته خلال الاجتماع - الموقف المبدئي للمنظمة التي تدعم على نحو تام أبناء شعب جامو وكشمير في كفاحهم من أجل إحقاق حقوقهم المشروعة، وأعرب عن الأمل في أن يترجم تضامن دعم الدول الأعضاء في المنظمة إلى تدابير عملية وفعلية لمساعدة الشعب الكشميري.

ودعا الاجتماع الهند إلى تنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن كشمير التي تعلن أن التصرف النهائي لولاية جامو وكشمير سيتحدد وفقا لإرادة الشعب المعبر عنها من خلال نهج ديمقراطي يتمثل في إجراء استفتاء حر ونزيه برعاية الأمم المتحدة.