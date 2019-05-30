قتيل وجرحى نتيجة تبادل لإطلاق النار بمحيط ساحة الاعتصام بالخرطوم

القاهرة - (مصراوي):

قتل شخص وأصيب آخرون، اليوم الخميس، بإطلاق نار وقع في شارع النيل بمحيط ساحة الاعتصام في العاصمة السودانية الخرطوم، حسبما أفادت لجنة أطباء السودان المركزية.

وأوضحت اللجنة في بيان نشرته على صفحتها في "فيسبوك"، أن القتيل شاب عشريني لقي حتفه "إثر إصابته بطلق ناري في الصدر من الخلف نتيجة تبادل لإطلاق نار بين القوات النظامية أسفل كبري النيل الأزرق"، في إشارة، على ما يبدو، إلى مواجهة حصلت بين قوات الجيش و"عسكريين متفلتين" في منطقة متاخمة لساحة الاعتصام قبال مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم.

وأضاف البيان أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة أشخاص "أسعفوا في العيادات الميدانية".