رئيس الوزراء العراقي: الإيرانيون لا يريدون الحرب مع أمريكا

بغداد - (د ب أ)

صرح رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك أطرافا معادية لكل من إيران وأمريكا تريد الحرب بين البلدين ،ونحن نسير لنزع فتيل الأزمة.

وقال للصحفيين في بغداد "إن دول العالم ترحب بالجهود المبذولة لحل الأزمة بين واشنطن وطهران".

وأضاف قائلا :"خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى بغداد مؤخرا توقفنا كثيرا عند التصعيد الحالي بين طهران وواشنطن لايجاد الحلول لها، واستمعنا من الجانب الإيراني إلى رسائل مطمئنة وأنهم لايريدون الحرب، ولكن في نفس الوقت يرفضون أي سياسة لخنق إيران والتضييق عليها، والعراق يلعب دورا مهما في هذا المجال".

وقال "لسنا بصدد الوساطة بين طهران وواشنطن لكننا نلعب دورا إيجابيا مع الجميع والكل يرحب بهذا الدور ويشجعه".

وتشهد منطقة الخليج توترا بين والولايات المتحدة وإيران، حيث هددت الأخيرة بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره 40%من امدادات النفط العالمية عقب قيام واشنطن بتشديد العقوبات على إيران وبصفة خاصة النفط.

ودفعت الولايات المتحدة بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة رغم اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب بانه لايرغب في الدخول في حرب مع ايران ، ومن جانبه أعرب على خامنئي المرشد الأعلي الإيراني عن عدم رغبة بلاده في الدخول في حرب مع الولايات المتحدة.