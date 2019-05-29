الجيش الوطني الليبي ينشر تفاصيل لقاء "عباس وحفتر" وتسليم عشماوي

القاهرة – مصراوي:

قال الجيش الوطني الليبي، الأربعاء، إن تسليم الإرهابي هشام عشماوي إلى مصر جاء بعد استيفاء كافة الإجراءات واستكمال كافة التحقيقات معه من القوات المسلحة الليبية.

ونشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني صورًا للقاء رئيس المخابرات اللواء عباس كامل خلال مع قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر بمقر القيادة بالرجمة.

وأضاف البيان أنه تم خلال اللقاء مناقشة عمليات مكافحة الإرهاب بالمنطقة، بجانب "عشماوي" الذي ترأس أحد التنظيمات الإرهابية بمدينة درنة ونفّذ عدداً من العمليات الإرهابية بمصر وليبيا، والذي ألقي القبض عليه خلال معركة درنة الليبية في نهاية العام الماضي.

ويقدم مصراوي تغطية خاصة لتسلم مصر الإرهابي هشام عشماوي.. للتفاصيل (اضغط هنا)