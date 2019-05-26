تقرير: وفاة المتهم بالتخطيط لانقلاب تايلاند 2006 عن 98 عاما

بانكوك - (د ب أ):

ذكرت صحيفة "بانكوك بوست" أن بريم تينسولانوندا، أحد أقوى الشخصيات في تايلاند خلال العقود الأربعة الماضية، والذي تم اتهامه بالتخطيط للانقلاب الذي وقعفي عام 2006، والذي أطاح بالزعيم السابق ثاكسين شيناواترا، قد فارق الحياة اليوم الاحد.

وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء الاسبق توفي اليوم في أحد مستشفيات العاصمة بانكوك عن عمر ناهز 98 عاما، بعد إصابته بنوبة قلبية.

ووفقا لوكالة أنباء "بلومبرج"، شغل بريم منصب قائد الجيش ثم رئاسة الوزراء، لنحو 10 أعوام، امتدت منذ أواخر السبعينيات وخلال ثمانينيات القرن الماضي، ثم أصبح فيما بعد المستشار الملكي الأول للملك الراحل، بوميبول أدولياديج، ثم لابنه الملك مها فاجيرالونجكورن، الذي اعتلى العرش في عام 2016.