أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي أزمة إيران مسلسلات رمضان 2019 الطقس أمم أفريقيا 2019

القضاء على مسلحين اثنين كانا يعدان لعمل إرهابي بروسيا

08:53 ص الأربعاء 22 مايو 2019
القضاء على مسلحين اثنين كانا يعدان لعمل إرهابي بروسيا

أرشيفية

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب اليوم الأربعاء، القضاء على اثنين من عناصر العصابات المسلحة بمنطقة فلاديمير الروسية شمال شرقي موسكو كانا يخططان للقيام بعمل إرهابي.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بيان للجنة "نفذت عملية مكافحة إرهاب في منطقة فلاديمير، وتمت خلال العملية تصفية مسلحين اثنين بمدينة كولتشوغينو كانا يخططان لتنفيذ عمل إرهابي"، وأوضح البيان أنه تم العثور على أسلحة وذخائر، و"حزام ناسف" في مكان الاشتباك.

وأشارت اللجنة إلى أن العناصر التي تمت تصفيتها من أنصار إحدى المنظمات الإرهابية في الخارج، وبناء على تعليمات تلك المنظمة كانا يعدان للقيام بعمل إرهابي فى أماكن مكتظة بالسكان.

وتأسست لجنة مكافحة الإرهاب الوطنية الروسية، في 15 فبراير 2006 بصفتها هيئة جماعية بمهمة القيام بتنظيم وتنسيق الأنشطة الخاصة بمكافحة الإرهاب على مستوى العناصر التابعة لسلطة الدولة وعلى مستوى الكيانات الفيدرالية وعلى مستوى السلطة المحلية.

هذا المحتوى من

عمل إرهابي روسيا مكافحة الإرهاب منطقة فلاديمير

الخبر التالى:

تركيا تخفض الرسوم الإضافية على مجموعة واسعة من السلع الأمريكية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان