مستشار سابق بالبيت الأبيض يتحدى الكونجرس ويرفض حضور جلسة استماع

واشنطن- (د ب أ):

تحدى مستشار قانوني سابق بالبيت الأبيض مذكرة استدعاء من الكونجرس، حيث رفض الظهور أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي في إطار تحقيق الديمقراطيين في عرقلة محتملة من جانب الرئيس دونالد ترامب للتحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.

وأرجع المستشار السابق دون مكجان قراره بعدم حضور الجلسة إلى رأي قانوني من البيت الأبيض، ركز على الحصانة الرئاسية والامتيازات التنفيذية، حيث أمر ترامب مكجان بعدم الحضور.

وقال رئيس اللجنة جيري نادلر، وهو ديمقراطي "مذكرات الاستدعاء التي نصدرها ليست اختيارية"، مشيرا إلى خيار التوجه إلى المحاكم لفرض تنفيذ مذكرة الاستدعاء بحق مكجان.

وأكد نادلر "سنحاسب هذا الرئيس، بطريقة أو بأخرى".

وتعد هذه الخطوة أحدث مواجهة بين الديمقراطيين في الكونجرس والبيت الأبيض تحت قيادة ترامب.

ويسعى مشرعون من الحزب الديمقراطي المعارض إلى إجبار مكجان على الإدلاء بشهادته حول الجهود المزعومة من جانب ترامب لعرقلة التحقيق في تدخل روسيا في انتخابات عام 2016.

وكان تقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن التدخل في الانتخابات، قد خلص إلى أن روسيا تدخلت ، لكن ترامب لم يتواطأ مع موسكو.

ورفض مولر التوصل إلى قرار بشأن ما إذا كان الرئيس سعى إلى عرقلة التحقيق، بينما رفضت وزارة العدل لاحقا توجيه أي تهم ضد ترامب. وتم الاستشهاد كثيرا بـ "مكجان" في ذلك التقرير.

وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان: "الديمقراطيون لا يحبون نتيجة تحقيق مولر.. لا تواطؤ ولا تآمر ولا عرقلة ، ويريدون إهدارا غير ضروري لا داعي له".

وأضافت أن مكجان أدلى بشهادته مع مولر لأكثر من 30 ساعة.