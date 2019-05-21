مصادر: ترامب أجل إعلان فرض عقوبات على "هواوي" حتى انتهاء المحادثات التجارية مع الصين

واشنطن/بكين- (د ب أ):

قالت مصادر مطلعة إن الرئيس الأمريكي أرجأ إعلان فرض عقوبات على شركة صناعة معدات الاتصالات والإلكترونيات الصينية "هواوي"، خوفا من تداعيات هذه الخطوة على المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي استضافتها واشنطن في الأسبوع قبل الماضي، ثم أعلن فرض العقوبات بعد فشل الجولة الأخيرة من المحادثات التجارية.

ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن هذه المصادر القول إن خطة معاقبة الشركة الصينية على أساس دواعي الأمن القومي الأمريكي مطروحة على مائدة البحث لدى الإدارة الأمريكية منذ شهور بما في ذلك احتمال فرض عقوبات اقتصادية على "هواوي"، مضيفة أن قرار فرض عقوبات على "هواوي" الذي أعلن قبل أيام، جاء في أعقاب فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات التجارية بين بكين وواشنطن.

كانت وزارة التجارة الأمريكية قد قررت في مطلع الأسبوع الحالي إلزام الشركات الأمريكية بالحصول على تصريح مسبق قبل توريد اي منتجات لشركة "هواوي".

كانت "جوجل" قد ذكرت أمس أنها ستواصل دعم أجهزة هواتف "هواوي" الذكية الحالية والتي تستخدم نظام التشغيل "اندرويد" التي تطوره "جوجل". في الوقت نفسه فإنه بعد بدء تطبيق القيود الأمريكية الجديدة لن يكون في مقدور مستخدمي هواتف "هواوي" الاستفادة من خدمات "جوجل" الرقمية الأخرى مثل "جوجل مابس" للخرائط و"جي ميل" للبريد الإلكتروني وهو ما يقلل شعبية هذه الهواتف.

كما سيؤثر الحظر الأمريكي على تعاملات شركات إنتاج الرقائق الإلكترونية الأمريكية مثل "إنتل" و"كوالكوم" و"زيلينكس" و"برودكوم" مع "هواوي". ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن هذه الشركات أبلغت موظفيها بقطع علاقاتها مع "هواوي" حتى إشعار آخر.

من ناحيتها أعلنت شركة الرقائق الإلكترونية الألمانية "إنفيون" أنها أوقفت توريد المنتجات التي تنتجها مصانعها الأمريكية إلى شركة "هواوي"، لكنها نفت التقارير التي تحدثت عن وقفها لكل التوريدات للشركات الصينية.

تتهم الحكومة الأمريكية الشركة الصينية بمساعدة الحكومة الصينية في التجسس من الدول الأخرى، لكنها لم تقدم أي دليل يدعم هذا الاتهام. كما تضغط واشنطن على الدول الأوروبية من أجل حظر استخدام منتجات هواوي في شبكات الجيل الخامس لاتصالات الهاتف المحمول بدعوى أن استخدام هذه المنتجات يمثل خطورة على الأمن القومي لهذه الدول.

في المقابل ذكرت شركة معدات الاتصالات الصينية "هواوي تكنولوجيز" اليوم الثلاثاء أنها تعمل حاليا على تطوير نظام تشغيل خاص بها للهواتف الذكية لمنافسة نظام التشغيل "أندرويد" الذي تطوره لشركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية "جوجل" بعد قرار الإدارة الأمريكية فرض قيود على تعامل الشركات الأمريكية مع الشركة الصينية، مما يهدد انتظام حصول الأخيرة على احتياجاتها من الرقائق الإلكترونية والتطبيقات الخاصة بالهواتف الذكية.

يأتي ذلك فيما قال "رين شينجفي" مؤسس "هواوي" إن الشركة تبحث مع شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية العملاقة "جوجل" سبل التعامل مع القيود التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تعاملات الشركات الأمريكية مع الشركة الصينية.

وفي مقابلة مع عدد من وسائل الإعلام الصينية قال مؤسس "هواوي" إن "جوجل شركة جيدة وهي شركة مسؤولة للغاية"، مضيفا أنها تناقش مع "هواوي" سبل تخفيف تأثير الإجراءات التي فرضتها وزارة التجارة الأمريكية.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة التجارة أمس منح الشركات مهلة 90 يوما قبل تطبيق الإجراءات الجديدة.