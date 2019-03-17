تونس تخاطب فرنسا لتتسلم صهر بن علي في أقرب وقت

تونس - (أ ش أ)

أعلنت تونس أنها خاطبت السلطات الفرنسية من أجل تسلم بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، الذي تم اعتقاله في فرنسا يوم الخميس الماضي.

وذكرت وزارة العدل التونسية - في بيان اليوم الأحد - أنه تم مخاطبة وزارة الخارجية التونسية لإبلاغ السلطات الفرنسية برغبة تونس في تسلم الطرابلسي تنفيذا للاتفاقية الثنائية المبرمة بين البلدين والمتعلقة بالتعاون القضائي وتسليم المجرمين.

وكان مكتب "انتربول" تونس أبلغ وزارة العدل التونسية بأن السلطات الفرنسية ألقت القبض على بلحسن الطرابلسي، والصادر بشأنه 43 مذكرة تسليم دولية و17 مذكرة اعتقال داخل تونس.

ونقلت وسائل إعلام تونسية عن مصادر بوزارة العدل قولها إنها تأمل في قيام السلطات الفرنسية بتسليم الطرابلسي في أقرب وقت.

وكان بلحسن الطرابلسي، شقيق زوجة بن علي، فر إلى إيطاليا مع أفراد من عائلته في الرابع عشر من يناير 2011، قبل أن يغادر إلى كندا، التي سحبت إقامته الدائمة في عام 2012، لمخالفته شروط الاحتفاظ بها.