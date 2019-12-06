مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: ترامب وعد بحل قضية منح التأشيرات للمسئولين الروس

واشنطن - (أ ش أ):

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعد بحل قضية عدم منح تأشيرات لمسؤولين روس للمشاركة في اجتماعات المنظمة الأممية.

وقال نيبينزيا، بعد مشاركته في اجتماع بين سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي مع ترامب، في البيت الأبيض، وفقا لقناة "روسيا اليوم" - "إن ترامب أكد أن هناك قضايا مصطنعة تؤثر على هيبة وسمعة الولايات المتحدة .. ومن بينها موضوع منح تأشيرات الدخول للوفود التي تزور مقر الأمم المتحدة للمشاركة في فعالياتها".

وأضاف أن الرئيس ترامب بالطبع لم يكن على دراية بالتفاصيل، ووعد بالتعامل مع القضية ومعالجتها، الأمر الذي آمل في حدوثه.

وأشار نيبينزيا إلى أن المحادثات خلال الاجتماع كانت نزيهة وجرت بشكل جيد ونشط وبحماس، وتمت مناقشة مواضيع مختلفة، مضيفا أن ترامب شارك باهتمام في الحديث مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن ،وأنه تم بحث كل المواضيع، بما في ذلك القضية الكورية وإيران وأفغانستان وليبيا والأمم المتحدة وأمور كثيرة بشكل عام.

يذكر أنه سبق للولايات المتحدة رفض منح تأشيرات الدخول لعدد من المسؤولين الروس للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة بنيويورك من 24 إلى 30 سبتمبر، وبينهم مدير الأمانة العامة للخارجية الروسية، سيرجي بوتين، ورئيسا لجنتي الشؤون الدولية في مجلس الدوما ومجلس الاتحاد، ليونيد سلوتسكي وقسطنطين كوساتشوف، إضافة إلى مترجمين.