مسئول أمريكي: فرض العقوبات هي اللغة التي يفهمها النظام الإيراني

واشنطن - (أ ش أ):

أكد الممثل الأمريكي الخاص لشؤون إيران، براين هوك، أن فرض العقوبات هي اللغة التي يفهمها النظام الإيراني، مشددا على أن الاحتجاجات الإيرانية هي الأخطر على النظام خلال تاريخه.

وقال هوك في مقابلة مع قناة "العربية" الإخبارية - "إن عقوباتنا الاقتصادية موجعة للنظام الإيراني الذي يحكمه رجال فاسدون"، لافتا إلى أن إيران دوما بحالة عداء مع الآخرين وتريد السيطرة على الشرق الأوسط والعالم.

وأضاف أن نظام طهران شن حملة اعتقالات واغتيالات غير مسبوقة لقمع الاحتجاجات، موضحا أن الدليل على وحشية النظام الإيراني بالتعامل مع المتظاهرين موثق.

وأشار إلى أن واشنطن قدمت أدوات للمتظاهرين وصلوا عبرها إلى شبكة الإنترنت عندما قطعها النظام".. مؤكدا في الوقت ذاته أن إيران انتهكت الاتفاق النووي أربع مرات.

وأوضح هوك أن "البنتاجون" هو من يقرر زيادة التعزيزات العسكرية إلى المنطقة .. مطالبا بإعادة فرض حظر السفر على قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني و22 مسؤولا إيرانيا آخرين.

وكان براين هوك أعلن خلال مؤتمر صحفي بمقر الخارجية الأمريكية في واشنطن، أمس، أن بلاده صادرت سفينة إيرانية محملة بشحنات صواريخ مضادة للسفن متجهة لميليشيات الحوثي باليمن، مضيفا أن شحنة الصواريخ المصادرة من السفينة الإيرانية في بحر العرب تعتبر الأكثر تطوراً.