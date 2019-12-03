متظاهرون لبنانيون يقطعون الطرق احتجاجًا على ترشح سمير الخطيب لرئاسة الحكومة

القاهرة - (مصراوي)

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية "ن ن أ" أن محتجون قطعوا الطريق عند جسر الرينج، وسط محاولات من قوات الأمن لتفريقهم.

وذكرت الوكالة، أن محتجون آخرون قطعوا الطريق عند تقاطع جب جنين، بالحجارة والحواجز الحديدة، احتجاجًا على ترشيح سمير الخطيب لرئاسة الحكومة اللبنانية المرتقبة.

وكان قد عقد سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اجتماعًا مع المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، حسن خليل، ووزير المالية علي حسن خاليل.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن الاجتماع كان إيجابيًا لكنه لم يكن حاسمًا، وفي انتظار لقاء الحريري بالمهندس سمير الخطيب المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي، مظاهرات عارمة في شتى أنحاء البلاد، احتجاجًا على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، وللمطالبة بحكومة تكنوقراط، وإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة.