أكثر الكلمات إنتشاراً

شعبان عبدالرحيم التعديل الوزاري حركة المحافظين سد النهضة ممالك النار أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

أمريكا تفرض عقوبات على 6 ناقلات نفط فنزويلية

11:11 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2019
أمريكا تفرض عقوبات على 6 ناقلات نفط فنزويلية

وزارة الخزانة الأمريكية

كاركاس - (د ب أ)

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء فرض عقوبات على 6 ناقلات نفط فنزويلية تمتلكها شركة النفط الوطنية الفنزويلية - المملوكة للدولة- في مسعى لزيادة الضغط على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي جاستين موزينيتش إن كوبا وفنزويلا " مستمران في محاولة التحايل على العقوبات بتغيير أسماء السفن وتسهيل نقل النفط من فنزويلا إلى كوبا".

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو " في الوقت الذي يستمر فيه الشعب الفنزويلي في النزول للشوارع للمطالبة بالخدمات الأساسية والعودة للحرية والرفاهية، اختار مادورو شحن مورد طبيعي حيوي إلى كوبا في مقابل الحصول على خدمات الأمن والاستخبارات الكوبية".

وزارة الخزانة الأمريكية ناقلات نفط فنزويلية أمريكا

الخبر التالى:

النواب العراقي يخاطب برهم صالح لترشيح رئيس وزراء جديد خلال 15 يومًا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء بجميع المحافظات