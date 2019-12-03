تقرير لجنة الاستخبارات بالنواب الأمريكي يتهم ترامب بتعريض أمن البلاد للخطر

كتب – محمد عطايا:

أصدرت لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، تقريرًا شاملًا عن التهم الموجهة للرئيس دونالد ترامب، حول سوء استخدام لسلطاته.

وقالت وكالة "أسوشيتيد برس"، إن التهم الموجهة لترامب تأتي بعد اتصال بالرئيس الأوكراني، لمطالبته بفتح تحقيق مع نجل جو بايدن، لافتة إلى أنها قد تكون كفيلة بعزله إذا ما تم التصويت عليه بالإجماع في الكونجرس.

وأوضحت أن التقرير مكون من 300 صفحة كتبها الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب. ويحتوي التقرير على أدلة وشهادات من مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين.

وقال التقرير: "وضع الرئيس مصالحه السياسية الشخصية فوق المصالح الوطنية للولايات المتحدة، وسعى إلى تقويض نزاهة عملية الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتعريض الأمن القومي الأمريكي للخطر".

واتهم التقرير ترامب أيضًا، بمحاولة عرقلة التحقيقات الجارية ضد عزله، فضلًا عن مهاجمة الشهود، وعدم التعاون مع الإدارات السابقة.

يعتمد التقرير الديمقراطي إلى حد كبير على مقابلات الشهود السبعة عشر التي أجريت خلال الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك 12 مقابلة في أسبوعين من جلسات الاستماع العلنية.

وقال البيت الأبيض في رسالة بعث بها لرئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي إن ترامب لن يرسل ممثلا إلى الجلسة التي تعقدها اللجنة يوم الأربعاء في إطار مساءلة الرئيس.

وقال بات سيبولون مستشار الرئيس في الرسالة التي بعث بها لجيرولد نادلر واطلعت رويترز عليها إن فريق ترامب" لا يمكن توقع مشاركته في جلسة في الوقت الذي لم يتم فيه بعد إعلان أسماء الشهود وفي الوقت الذي لم يتضح فيه بعد ما إذا كانت اللجنة القضائية ستوفر للرئيس عملية تتسم بالعدالة من خلال جلسات إضافية".

وأضاف سيبولون في الرسالة أن البيت الأبيض سيرد بشكل منفصل على جلسة بحلول الموعد النهائي يوم الجمعة.

ومن المنتظر أن تصوت لجنة الاستخبارات على تقرير رئيسها آدم شيف، وإذا تم تأييد ما جاء في التقرير، ينتقل برمته إلى اللجنة القضائية، التي ستقعد الأربعاء، لتبدأ جلسة الاستماع الأولى.