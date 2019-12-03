الولايات المتحدة ترفع الحظر عن مساعدات عسكرية للبنان بقيمة 105 ملايين دولار

واشنطن- (د ب أ):



قررت الإدارة الأمريكية رفع الحظر عن مساعدات عسكرية إلى لبنان بقيمة 105 ملايين دولار، بعد تعليقها منذ حوالي شهر دون ذكر أسباب محددة.

وكان مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض، أعلن تعليق تلك المساعدات، على الرغم من موافقة الكونجرس عليها بالإضافة إلى دعم قوي من الخارجية الأمريكية والبنتاجون ومجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض.

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء عن مسؤولين وخبراء للأمن القومي القول إن المساعدات التي تغطي تكلفة المعدات العسكرية الأمريكية الصنع المقدمة للجيش اللبناني "كانت ضرورية للرد على إيران والحفاظ على الاستقرار في البلاد".

وقال ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى إن المراجعة كانت تسير في طريقها "من خلال العملية البيروقراطية".

وتشهد لبنان أوضاعا سياسية غير مستقرة، منذ أسابيع، على خلفية الاحتجاجات التي بدأت في 17 أكتوبر الماضي، والمستمرة حتى الآن للمطالبة بتشكيل حكومة كفاءات لا تخضع لأي محاصصة سياسية.