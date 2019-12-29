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الأمين العام للتعاون الإسلامي يعزي السيسي في ضحايا حادث بورسعيد

11:15 م الأحد 29 ديسمبر 2019
الأمين العام للتعاون الإسلامي يعزي السيسي في ضحايا حادث بورسعيد

يوسف بن أحمد العثيمين

مصر - (أ ش أ)

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن خالص العزاء والمواساة للرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضحايا حادث السير الذي وقع في محافظة بورسعيد، وما خلفه من وفيات وإصابات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد، أن الأمين العام للمنظمة الإسلامية دعا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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يوسف بن أحمد العثيمين حادث بورسعيد السيسي منظمة التعاون الإسلامي

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