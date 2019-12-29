الأمين العام للتعاون الإسلامي يعزي السيسي في ضحايا حادث بورسعيد

مصر - (أ ش أ)

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن خالص العزاء والمواساة للرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضحايا حادث السير الذي وقع في محافظة بورسعيد، وما خلفه من وفيات وإصابات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد، أن الأمين العام للمنظمة الإسلامية دعا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.