الرئيس الأوكراني: مستعدون لتبادل الأسرى مع سلطات دونباس غدًا

كييف - (أ ش أ):

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن استعداد بلاده لتبادل الأسرى مع سلطات دونباس غدا الأحد، مشيرًا إلى أن عملية التحقق من الأشخاص المزمع إطلاق سراحهم لم تنته بعد.

وقال زيلينسكي - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت "غدًا يجب أن يتم التبادل. نحن في انتظار ذلك"، فيما لم يوضح زيلينسكي الصيغة التي سيتم تبادل الأسرى بها.

من جهتها، أكدت مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك الشعبية داريا موروزوفا أن كييف ودونباس اتفقتا على أن يتم تبادل الأسرى وفقا لمبدأ جميع الموثقين من الجانبين، غدا الأحد أي قبل حلول عيد رأس السنة، وفق ما تم الاتفاق عليه بين زعماء "رباعية النورماندي" (روسيا، أوكرانيا، فرنسا، ألمانيا)، أثناء قمتهم في باريس، 9 ديسمبر.

وأوضحت موروزوفا - في بيان - أن "دونيتسك الشعبية" ستسلم للجانب الأوكراني 55 معتقلا مقابل 87 شخصا مفرج عنهم من قبل كييف.

وأكد ممثلو دونباس، يوم الإثنين الماضي، أنهم تسلموا ضمانات من السلطات الأوكرانية حول إعفاء الأشخاص المفرج عنهم من الملاحقة القضائية.

جدير بالذكر أنه يجري بحث إنهاء النزاع في جنوب شرقي أوكرانيا، والذي راح ضحيته، حتى الآن، نحو 13 ألف شخص، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة، في محافل عدة، من بينها لقاءات يعقدها فريق الاتصال الثلاثي (روسيا، أوكرانيا، منظمة الأمن والتعاون الأوروبي) في العاصمة البيلاروسية مينسك.