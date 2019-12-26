العراق: مقتل عنصر من الحشد الشعبي في هجوم لداعش شرق تكريت

تكريت (العراق) - (د ب أ)

أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية مساء اليوم الخميس بمقتل عنصر من الحشد الشعبي، وإصابة ثلاثة مدنيين بينهم طفل في هجوم لداعش شرقي تكريت /170 كيلومترا شمال بغداد/.

وقال العقيد محمد خليل البازي أحد قيادات شرطة محافظة صلاح الدين إن "عنصرا من الحشد الشعبي قتل، وأصيب ثلاثة مدنيين بجروح بينهم طفل في هجوم شنه مساء اليوم عناصر داعش على سيارة مدنية في جبال حمرين /40 كيلومترا شرقي تكريت/".

وأضاف أن "قوة من شرطة قضاء العلم توجهت إلى محل الحادث للبحث عن الفاعلين، فيما نقلت الضحية والجرحى إلى مستشفى العلم لتلقي العلاج اللازم، مضيفا أن إصاباتهم خطيرة".

وما زالت مناطق شمال العاصمة العراقية بغداد تشهد نشاطا لعناصر داعش الذين ينفذون هجمات مسلحة وعمليات خطف واغتيال وتفجيرات ضد القوات الأمنية والمدنيين على الرغم من إعلان الحكومة العراقية الانتصار على تنظيم داعش عسكريا نهاية عام 2017.