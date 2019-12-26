أول تحرك من رئيس الجزائر الجديد بشأن ليبيا

وكالات:

اجتمع رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، بالمجلس الأعلى للأمن في الجزائر، وذلك بحسب بيان لرئاسة الجمهورية نشرته وكالة الأنباء الرسمية.

وأضاف البيان أن المجلس "درس الأوضاع في المنطقة وبوجه الخصوص على الحدود الجزائرية مع ليبيا ومالي"، بجانب تأكيد أن المجلس "قرر في هذا الاطار جملة من التدابير يتعين اتخاذها لحماية حدودنا واقليمنا الوطنيين وكذا إعادة تفعيل وتنشيط دور الجزائر على الصعيد الدولي، خاصة فيما يتعلق بهذين الملفين، وبصفة عامة في منطقة الساحل والصحراء وفي افريقيا".

وتابع البيان "قرر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عقد اجتماعات للمجلس الأعلى للأمن بصفة دورية وكلما اقتضى الوضع ذلك".

وتمر ليبيا بمرحلة خطيرة في أزمتها التي بدأت منذ 9 سنوات، حيث زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تونس وتحدث عن توافق بين البلدين في ملف ليبيا، وهو ما كذبته الرئاسة التونسية في بيان رسمي.

وبدأ الجيش الوطني الليبي معركة تهدف إلى تحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، والتي تضم مجموعات إرهابية.