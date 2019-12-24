البرلمان العراقي يقر قانونًا جديدًا للانتخابات يلبي مطالب المحتجين

أعلن رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، إقرار مجلس النواب على قانون جديد للانتخابات يسمح بنظام الترشح الفردي، والفوز لمن يحصل على النسبة الأعلى للأصوات.

وقال الحلبوسي إنه "لن يكون رئيس أو أي مسؤول في الدولة ممن يحملون الجنسية المزدوجة".

ويأتي إقرار البرلمان العراقي ذلك القانون، تحقيقًا لمطلب رئيسي من مطالب الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ أكتوبر الماضي.

يشار إلى أن البرلمان العراقي صوت، مساء الخميس الـ 5 من الشهر الجاري، بالموافقة على تشريع قانون يقضي بتشكيل مفوضية جديدة للانتخابات.

وينص قانون مفوضية الانتخابات الجديد، المكون من 27 فقرة، على أن أعضاء المفوضية من القضاة لا الأحزاب، كما هو معمول به حاليا.

ويأتي اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات، تلبية لمطالب المتظاهرين الذين يشددون على إجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف دولي، دون مشاركة أي من الأحزاب الحالية والسابقة والتي جاءت في الحكومات الماضية.

واندلعت الاحتجاجات الشعبية الواسعة في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، منذ مطلع أكتوبر الماضي، في أكبر ثورة شعبية يشهدها العراق منذ الاجتياح الأمريكي وإسقاط النظام السابق الذي كان يترأسه صدام حسين، عام 2003.