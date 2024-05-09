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ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في جنوب البرازيل إلى 107 أشخاص

06:00 م الخميس 09 مايو 2024

الفيضانات في جنوب البرازيل

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برازيليا - (د ب أ)

قال مسؤولو الدفاع المدني في ولاية ريو جراندي دو سول البرازيلية، اليوم الخميس، إن عدد ضحايا الفيضانات العارمة في مناطق جنوبي البرازيل ارتفع إلى 107 أشخاص.

وقال مسؤولون إن 136 شخصا آخرين ما زالوا في عداد المفقودين، فيما أصيب 374 شخص.

وأجبرت الفيضانات أكثر من 230 ألف شخص على مغادرة منازلهم، وتضرر ما يقدر بـ 4ر1 مليون شخص أو أكثر في 425 بلدة في الولاية.

ونقلت القوات الجوية البرازيلية 25 طنا من إمدادات الإغاثة إلى المنطقة، ومنها أدوية ومحطات لمعالجة المياه ومواد غذائية.

وقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في منشور على تطبيق إكس، إن "العمل يتواصل، والبرازيل متحدة في جهودها لإعادة بناء ريو جراندي دو سول."

وكانت الأمطار قد هطلت مرة أخرى في العاصمة الإقليمية بورتو أليجري، بعد ظهر أمس الأربعاء. وأصدرت سلطات الدفاع المدني في ريو جراندي دو سول تحذيرا من هطول أمطار غزيرة وهبوب عواصف قوية تزيد سرعتها على 90 كيلومترا في الساعة على أجزاء واسعة من الولاية.

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