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BBC

موقع إخباري: الجيش البريطاني قام بـ 200 مهمة تجسس فوق غزة

06:05 م الخميس 09 مايو 2024

الجيش البريطاني - أرشيفية

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قال موقع ديكلاسيفايد المختص بالسياسة البريطانية والاستخبارات، إن الجيش البريطاني قام بـ 200 مهمة تجسس فوق قطاع غزة من أجل دعم إسرائيل.

ولفت الموقع إلى أن طائرات التجسس البريطانية، سجلت نحو 1000 ساعة من اللقطات فوق غزة، بما في ذلك اليوم الذي اغتالت فيه إسرائيل 3 من عمال الإغاثة البريطانيين.

وأوضح الموقع أن سلاح الجو الملكي، أقدم على 200 رحلة استطلاعية فوق غزة، منذ ديسمبر الماضي.

وفي مارس الماضي، شهد أكبر عدد من رحلات التجسس البريطانية فوق غزة بـ 44 مهمة، بحسب موقع المختص بالسياسة البريطانية والاستخبارات.

ووفق الموقع، فإن طائرات التجسس البريطانية كانت تستغرق رحلة كل منها نحو 6 ساعات.

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