إعلام أمريكي: تدمير حماس كليًا بعيد المنال بعملية رفح أو دونها
05:48 م الخميس 09 مايو 2024
مصراوي
قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، إن قدرة إسرائيل على خوض حرب في جبهات متعددة قد تتقوض إذا أوقف الرئيس الأمريكي جو بايدن تسليم الأسلحة.
وأكد المسؤولون الإسرائيليون، أن تدمير حركة المقاومة الإسلامية "حماس" كليا بعيد المنال على الأرجح بعملية رفح أو بدونها.
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