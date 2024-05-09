إعلام أمريكي: تدمير حماس كليًا بعيد المنال بعملية رفح أو دونها

مصراوي

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، إن قدرة إسرائيل على خوض حرب في جبهات متعددة قد تتقوض إذا أوقف الرئيس الأمريكي جو بايدن تسليم الأسلحة.

وأكد المسؤولون الإسرائيليون، أن تدمير حركة المقاومة الإسلامية "حماس" كليا بعيد المنال على الأرجح بعملية رفح أو بدونها.