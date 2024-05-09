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إعلام أمريكي: تدمير حماس كليًا بعيد المنال بعملية رفح أو دونها

05:48 م الخميس 09 مايو 2024

حماس

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قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، إن قدرة إسرائيل على خوض حرب في جبهات متعددة قد تتقوض إذا أوقف الرئيس الأمريكي جو بايدن تسليم الأسلحة.

وأكد المسؤولون الإسرائيليون، أن تدمير حركة المقاومة الإسلامية "حماس" كليا بعيد المنال على الأرجح بعملية رفح أو بدونها.

تدمير حماس بعيد المنال عملية رفح معبر رفح اقتحام معبر رفح محور فيلادلفيا وقف تسليم أسلحة لإسرائيل طوفان الأقصى
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