الرئيس العراقي يلوح بالاستقالة حال استمر الضغط الشعبي

ذكرت قناة "السومرية نيوز" العراقية، نقلاً عن مصدر سياسي، قوله، إن الرئيس العراقي برهم صالح، لوح للقوى السياسية اليوم الأحد، بالاستقالة حال فشل التوصل لمرشح وتكليفه برئاسة الحكومة، وحال استمرار الضغط الشعبي.

وكان برهم صالح أرسل في وقت سابق، رسالة إلى مجلس النواب بشأن تحديد الكتلة الأكبر، فيما ظهر في الكتاب تأكيد صالح بشأن قيام تحالف البناء بتقديم قصي السهيل مرشحاً لرئاسة الوزراء.

وبحسب المصادر، فإن الرئيس العراقي يتعرض حاليا لضغوط من كبيرة من "تحالف البناء لتمرير المرشح قصي السهيل لمنصب رئيس الحكومة المقبلة وأن الرئيس العراقي حث الكتل على الاستماع إلى مطالب المتظاهرين".

من جانب آخر، صرح حسن الكعبي النائب الأول لرئيس البرلمان في تصريح صحفي بأن "أي مرشح لا يمثل ارادة الشعب لن يكون مقبولاً حتى لو تقدم من جميع الكتل في مجلس النواب وأن رضا الجماهير هو الأساس في تسمية رئيس الوزراء القادم".