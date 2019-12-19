رئيس وزراء لبنان المكلف: انتفاضة الشعب تمثلني وأسعى لحكومة استقرار

القاهرة – مصراوي:

قال حسان دياب المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، اليوم الخميس، إنه يسعى لتكوين حكومة تنقل البلاد إلى مرحلة الاستقرار عبر خطة واضحة "لا حبر على ورق".

وأضاف بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، "نأمل تشكيل حكومة تحاكي هواجس اللبنانيين وتنقل البلد إلى مرحلة الاستقرار عبر خطة لا تبقى حبرا على الورق".

وتابع "سأعمل جاهدا لتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، فالمرحلة دقيقة جدا وحساسة وتتطلب جهدا ونحتاج إلى وحدة وطنية تحصن البلد وتعطي دفعا لعملية الإنقاذ وتعيد الثقة للبنانيين بوطنهم".

كما أشار في حديث إلى اللبنانيين إلى أنه "على مدى 64 يوما استمعت إلى وجعكم، وشعرت بأن انتفاضتكم تمثلني لنصل إلى دولة القانون التي يحلم بها الجميع، وهذا الصوت يجب أن يظل جرس إنذار".

وقال: "التمسك بالحريات العامة هو صمام أمان وأي سلطة منفصلة عن الواقع والشعب لا تستطيع حماية البلد. لذا، أدعو اللبنانيين في كل المناطق إلى المشاركة في عملية إنقاذ البلد".

واختتم حديثه بالقول: "الاستقرار السياسي والاقتصادي ضرورة قصوى. واليوم، نحن في صدد العمل وليس الكلام وأنا شخص اختصاصي والأولوية للاختصاصيين وطلبت بدء الاستشارات يوم السبت".

ويشهد منزل دياب في منطقة تلة الخياط، إجراءات أمنية مكثفة للجيش وقوى الأمن الداخلي حيث يتجمع عشرات الأشخاص بعد دعوات للتظاهر ضد تسمية دياب المدعوم من حزب الله لرئاسة الحكومة.