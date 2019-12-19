فيديو.. 3 قتلى على الأقل في إطلاق نار قرب مقر الأمن الفيدرالي الروسي

القاهرة - (مصراوي)

سقط 3 قتلى على الأقل، مساء اليوم الخميس، في روسيا، إثر إطلاق نار في وسط موسكو بالقرب من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وبحسب الوكالة الروسية، فإن مجهول فتح النار، بالقرب من جهاز الأمن الفيدرالي، ثم اشتبكت معه قوات الأمن ووقع تبادل لإطلاق النار.