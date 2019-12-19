مسئولة باكستانية تطالب المجتمع الدولي بحل مشاكل اللاجئين

إسلام أباد - أ ش أ

حثت المساعدة الخاصة لرئيس الوزراء الباكستاني للشئون الإعلامية فردوس عاشق أعوان، اليوم الخميس، المجتمع الدولي على العمل لحل مشاكل اللاجئين، ومعالجة الظروف التي تجبر الناس على ترك منازلهم.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية صباح اليوم أن تصريحات أعوان في هذا الشأن جاءت في تغريدة لها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي .

وقالت أعوان: "إن كلمة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في المؤتمر الدولي الأول للاجئين - الذي عُقد مؤخرا في جنيف - سلطت الضوء على قضايا ومشاكل اللاجئين في كل أنحاء العالم".

وأضافت: "أنه على الرغم من المشاكل المالية والاقتصادية التي تمر بها باكستان حاليا، إلا أننا نستضيف نحو 3 ملايين لاجئ أفغاني على أراضينا منذ 40 عاما، ونقوم بتوفير كافة التسهيلات الممكنة لهم".

وتابعت المسئولة الباكستانية أنه يتحتم على المجتمع الدولي أن يمارس الضغوط على الهند لمنعها من الإجراءات القمعية ضد الكشميريين في إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه مع باكستان والأقليات الدينية خاصة المسلمين في الهند، وإلا فإنه يمكن أن تؤدي هذه الممارسات إلى أزمة إنسانية كبيرة في المنطقة.