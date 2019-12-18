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القبض على 3 أشخاص في بولندا لتسببهم بانفجار غاز قتل 8 بينهم أطفال

06:45 م الأربعاء 18 ديسمبر 2019
القبض على 3 أشخاص في بولندا لتسببهم بانفجار غاز قتل 8 بينهم أطفال

الشرطة البولندية

وارسو - (د ب أ)

قال مكتب الادعاء الإقليمي في بيلسكو بيالا، في بيان اليوم الأربعاء، إنه جرى القبض على ثلاثة رجال فيما يتعلق بانفجار غاز طبيعي أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص في منزل جنوبي بولندا في أوائل ديسمبر.

والرجال الثلاثة الذين تم احتجازهم مالك شركة إنشاءات كانت تحفر تحت الأرض بالقرب من موقع الانفجار، وموظفان بها.

وقال بيان الادعاء إنه سيتم توجيه تهم إليهم بالتسبب في انهيار المبنى وسيواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 12 عامًا.

وأحدث عمال البناء أضرارًا بماسورة غاز طبيعي أثناء أعمال الحفر، وفقا لتقارير نشرتها وسائل إعلام من قبل.

ووقع الحادث في الرابع من ديسمبر في منتجع شتيرك الشهير للتزلج في جبال الكاربات.

وكان هناك أربعة أطفال من بين الضحايا الثمانية.

الشرطة البولندية انفجار غاز طبيعي بولندا وارسو

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