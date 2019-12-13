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بريطانيا..المحافظون يفوزون بالأغلبية بعد انتخابات مبكرة

08:00 ص الجمعة 13 ديسمبر 2019
بريطانيا..المحافظون يفوزون بالأغلبية بعد انتخابات مبكرة

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

لندن - (د ب أ):

فاز المحافظون بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون بأغلبية في البرلمان البريطاني بعد انتخابات مبكرة، حيث حصلوا على أكثر من 330 من أصل 650 مقعدًا بعد فرز الأصوات في 605 دوائر.

وحصل حزب العمال المعارض الرئيسي على 200 مقعد بعد خسارته عشرات المقاعد لصالح المحافظين في معاقلهم التقليدية في شمال ووسط إنجلترا.

بوريس جونسون بريطانيا انتخابات بريطانيا البرلمان البريطاني

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