فيديو وصور.. جونسون يدلي بصوته في انتخابات بريطانيا بصحبة كلبه

كتبت – إيمان محمود:

توجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، صباح اليوم الخميس، إلى مراكز الاقتراع التي فتحت أبوابها أمام استقبال الناخبين البريطانيين الذين يختارون أعضاء البرلمان في انتخابات مبكرة، ستحدد مصير البلاد قبل عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

ويشارك جونسون في عملية التصويت بالانتخابات بصحبة كلبه "ديلين"، وأعطى له قُبلة كبيرة بعد خروجه من مركز اقتراع الذي أدلى فيه صوته.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اصطحب جونسون كلبه الذي يشارك اقتناءه مع رفيقته كاري سيموندز، لكن سيموندز نفسها غابت عن المشهد اليوم.

وأطلق جونسون حملته على وعود بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير وخفض الضرائب مع تمويل التحسينات في خدمات الصحة والتعليم والشرطة والسكك الحديدية.

ووعد جونسون بالحد من الهجرة والتفاوض حول اتفاقات تجارية بعد بريكست مع الولايات المتحدة ودول أخرى غير أوروبية.

ومن المتوقع أن يشارك في الانتخابات حوالي ثلثي الناخبين المؤهلين، أو أكثر من 30 مليون شخص.

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