الخارجية: مصر تنوه بالبيان الختامي للقمة الخليجية بالرياض

القاهرة - (أ ش أ):

ثمنت مصر الدعم الذي تضمنه البيان الختامي للقمة الخليجية التي انعقدت بالعاصمة السعودية الرياض أمس الثلاثاء، وتأكيد القمة على دور مصر في تعزيز الأمن القومي العربي.

وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تدوينة اليوم الأربعاء، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "تُثمَن مصر الدعم الذي تضمنه البيان الختامي للقمة الخليجية وتأكيدها على دور مصر في تعزيز الأمن القومي العربي والسلام في المنطقة، وتؤكد دعمها لأمن واستقرار الدول الشقيقة في الخليج العربي".