الشرطة الدنماركية تقبض على 20 شخصًا للاشتباه بتورطهم بمؤامرة إرهابية

كوبنهاجن - (د ب أ)

أعلنت الشرطة الدنماركية، اليوم الأربعاء، أنها القت القبض على عشرين شخصا على خلفية الاشتباه بالتخطيط لشن هجوم إرهابي بدافع التشدد الإسلامي.

وقال يورجين بيرجن سكوف من شرطة كوبنهاجن للصحفيين إن العديد من من هؤلاء الاشخاص يشتبه بأنهم إرهابيون، مضيفًا "لقد القينا القبض على كل من بحثنا عنه".

وتابع أن السلطات تعتقد أن المشتبه بهم حاولوا الحصول على مواد لصنع متفجرات والحصول على أسلحة نارية.

وجرت عمليات الاعتقالات في عدة مواقع وداهمت الشرطة حوالي 20 موقعا في جميع أنحاء البلاد.

وقال فليمنج دريير من جهاز الأمن الدنماركي إن القضية لا تغير التهديد الإرهابي في الدنمارك، الذي لا يزال عند مستوى خطير.

ولم يذكر سكوف ودريير أي هدف محتمل للهجوم الارهابي، ورفضا تلقى أسئلة من الصحفيين ، مشيرين إلى أن التحقيق لايزال جاريا.

وقال سكوف إن من المحتمل أن يتم إحالة عدد من المشتبه بهم إلى المحكمة غداالخميس.

وأضاف أن الشرطة ستطلب عقد جلسات الاستماع خلف أبواب مغلقة.