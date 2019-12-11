تفجير بسيارة مفخخة وإطلاق نار قرب قاعدة باجرام العسكرية الأمريكية في أفغانستان

كابول - (د ب أ):

ذكر مسؤولون أن تفجيرا بسيارة مفخخة استهدف منشأة بالقرب من أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في أفغانستان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، ولا يزال إطلاق نار مستمرا في المنطقة.

ووقع الهجوم الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (0130 بتوقيت جرينتش) بالقرب من عيادة طبية قريبة من مدخل بوابات قاعدة باجرام العسكرية، حسبما ذكر حاكم باجرام، عبد الشكور قدوسي.

وقال مصدر في الجيش الأمريكي إن الهجوم استهدف منشأة طبية جديدة يتم إنشاؤها خارج القاعدة.

وتعد قاعدة باجرام الواقعة على بعد نحو 50 كيلومترا شمالي مدينة كابول ، أكبر قاعدة عسكرية للولايات المتحدة في أفغانستان.

وأضاف القدوسي أنه كانت هناك معارك مستمرة بالأسلحة النارية بين بعض المهاجمين والقوات الأجنبية بالقرب من القاعدة.

وذكر مسؤولون محليون أنه تم تطويق المنطقة من جانب القوات الدولية.

وأظهرت صور تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي عمودا من الدخان الرمادي ينبعث من المنطقة.

ولم ترد على الفور معلومات عن عدد الضحايا. وقال مسؤولون محليون إن عدد المهاجمين غير معروف كذلك.

ولم تعلن أي جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.