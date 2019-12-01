سكاي نيوز: دوي انفجار شمالي العاصمة البريطانية

لندن-(أ ش أ):

ذكرت قناة سكاي نيوز بالعربية، اليوم الأحد، أنه سمع دوي انفجار شمالي العاصمة لندن وبدأت على الفور الشرطة البريطانية تحقق في ملابسات الانفجار، ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل.

وكانت العاصمة البريطانية قد تعرضت لحادث طعن الجمعة الماضية أسفر عن مقتل 2 وإصابة آخرين.​